  Зарплаты
  Инженер-программист

  Все зарплаты Инженер-программист

  Poland

Waymo Инженер-программист Зарплаты в Poland

Компенсация Инженер-программист in Poland в Waymo составляет от PLN 80.1K за year для L3 до PLN 97.1K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Poland составляет PLN 87K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Waymo. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данные
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
(Начальный уровень)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Посмотреть 3 Больше уровней
Добавить данные

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
WMU

В Waymo WMUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Включенные должности

Предложить новую должность

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер производственных систем

Системный инженер

Научный сотрудник

Часто задаваемые вопросы

