Waymo
Waymo Менеджер программ Зарплаты в San Francisco Bay Area

Медианный компенсационный пакет Менеджер программ in San Francisco Bay Area в Waymo составляет $194K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Waymo. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Waymo
Program Manager
Mountain View, CA
Общая сумма в год
$194K
Уровень
L4
Оклад
$145K
Stock (/yr)
$27.5K
Бонус
$21.8K
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Waymo?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
WMU

В Waymo WMUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Менеджер программ at Waymo in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $332,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waymo for the Менеджер программ role in San Francisco Bay Area is $228,500.

