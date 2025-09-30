Каталог компаний
Waymo
  • Зарплаты
  • Инженер-аппаратчик

  • Все зарплаты Инженер-аппаратчик

  • San Francisco Bay Area

Waymo Инженер-аппаратчик Зарплаты в San Francisco Bay Area

Компенсация Инженер-аппаратчик in San Francisco Bay Area в Waymo составляет от $200K за year для L4 до $479K за year для L6. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $502K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Waymo. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$200K
$175K
$25K
$0
L5
$394K
$200K
$156K
$38.4K
L6
$479K
$250K
$175K
$54.7K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
WMU

В Waymo WMUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Часто задаваемые вопросы

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Инженер-аппаратчик hos Waymo in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $540,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Waymo for Инженер-аппаратчик rollen in San Francisco Bay Area er $426,000.

Другие ресурсы