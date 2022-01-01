Waymo Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Waymo варьируется от $59,623 общей компенсации в год для ИТ-специалист в нижнем диапазоне до $950,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Waymo. Последнее обновление: 8/28/2025

$160K

Инженер-программист
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер производственных систем

Системный инженер

Научный сотрудник

Технический менеджер программ
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Специалист по данным
L4 $255K
L5 $339K

Инженер-аппаратчик
L5 $394K
L6 $479K
Продуктовый менеджер
Median $418K
Менеджер по разработке ПО
Median $950K
Менеджер программ
Median $194K
Управление персоналом
Median $145K
Рекрутер
Median $173K
Инженер-механик
Median $378K
Бухгалтер
$98K

Технический бухгалтер

Менеджер бизнес-операций
$358K
Бизнес-аналитик
$392K
Развитие бизнеса
$510K
Менеджер по работе с данными
$390K
Финансовый аналитик
$265K
ИТ-специалист
$59.6K
Маркетинговые операции
$209K
Продуктовый дизайнер
$118K
Менеджер проектов
$543K
UX-исследователь
$125K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
WMU

В Waymo WMUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

WMUs are Waymo's version of RSUs

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Waymo — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $950,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Waymo составляет $338,893.

Другие ресурсы