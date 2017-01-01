Изучить по различным должностям
Wa'ed Ventures is a $500M venture capital fund supported by Aramco, focused on investing in innovative tech startups, such as Mighty Buildings, to tackle global housing and climate issues.
Подписаться на проверенные предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше →
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.
Рекомендуемые вакансии
Похожие компании
Другие ресурсы