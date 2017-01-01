Каталог компаний
Wa'ed Ventures
Работаете здесь? Подтвердить компанию
Лучшие инсайты
  • Поделитесь уникальной информацией о Wa'ed Ventures, которая может быть полезна другим (например, советы по собеседованиям, выбор команд, особенности культуры и т.д.).
    • О компании

    Wa'ed Ventures is a $500M venture capital fund supported by Aramco, focused on investing in innovative tech startups, such as Mighty Buildings, to tackle global housing and climate issues.

    waed.net
    Веб-сайт
    2013
    Год основания
    180
    Количество сотрудников
    Головной офис

    Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

    Подписаться на проверенные предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

    Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

    Рекомендуемые вакансии

      Рекомендуемые вакансии в Wa'ed Ventures не найдены

    Похожие компании

    • Coinbase
    • Pinterest
    • Square
    • Flipkart
    • PayPal
    • Все компании ➜

    Другие ресурсы