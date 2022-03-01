Каталог компаний
VVDN Technologies
VVDN Technologies Зарплаты

Зарплата VVDN Technologies варьируется от $1,172 общей компенсации в год для Инженер по аппаратному обеспечению в нижнем диапазоне до $122,400 для Продукт-менеджер в верхнем диапазоне.

Программный инженер
Median $100K
Инженер по аппаратному обеспечению
$1.2K
Продукт-дизайнер
$4.6K

Продукт-менеджер
$122K
Архитектор решений
$39.7K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в VVDN Technologies — Продукт-менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $122,400. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в VVDN Technologies составляет $39,689.

