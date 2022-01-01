Каталог компаний
Vulcan Materials
    • О компании

    Vulcan Materials Company is the nation’s largest producer of construction aggregate (crushed stone, sand and gravel), asphalt, ready mix concrete, railroad ballast, and agricultural limestone.

    vulcanmaterials.com
    Веб-сайт
    1909
    Год основания
    8,373
    Количество сотрудников
    $1B-$10B
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

