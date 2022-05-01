Каталог компаний
VTEX
VTEX Зарплаты

Зарплата VTEX варьируется от $30,845 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $215,070 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников VTEX. Последнее обновление: 11/13/2025

Программный инженер
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Консультант по управлению
$84.1K
Маркетинг
$80.2K

Продукт-дизайнер
$51.6K
Продукт-менеджер
$60K
Продажи
$215K
Менеджер по разработке ПО
$212K
Архитектор решений
$66.5K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в VTEX — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $215,070. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в VTEX составляет $66,455.

