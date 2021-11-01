Каталог компаний
VTB
Работаете здесь? Подтвердить компанию

VTB Зарплаты

Зарплата VTB варьируется от $23,780 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $165,340 для ИТ-специалист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников VTB. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $41.3K

Бэкенд-разработчик

Инженер данных

DevOps-инженер

Специалист по данным
Median $32.8K
Архитектор решений
Median $83.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Продуктовый дизайнер
Median $44.9K
Менеджер проектов
Median $40.3K
Бизнес-аналитик
Median $41.1K
Продуктовый менеджер
Median $54K
Аналитик данных
$23.8K
Финансовый аналитик
$44.9K
Управление персоналом
$89.8K
ИТ-специалист
$165K
Маркетинг
$52.7K
Продажи
$34.1K
Технический менеджер программ
$128K
Венчурный капиталист
$117K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в VTB — ИТ-специалист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $165,340. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в VTB составляет $44,919.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в VTB не найдены

Похожие компании

  • Sberbank
  • HSBC
  • Commerzbank
  • Societe Generale
  • ICICI Bank
  • Все компании ➜

Другие ресурсы