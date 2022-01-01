Каталог компаний
Volvo Car
Volvo Car Зарплаты

Зарплата Volvo Car варьируется от $4,814 общей компенсации в год для Технический писатель в нижнем диапазоне до $201,000 для Бизнес-операции в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Volvo Car.

Инженер-программист
Median $66.3K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Продуктовый менеджер
Median $71.1K
Менеджер по разработке ПО
Median $96.3K

Специалист по данным
Median $64K
Бухгалтер
$24.1K
Бизнес-операции
$201K
Бизнес-аналитик
$82.6K
Аналитик данных
$58.7K
Инженер-аппаратчик
$22.6K
Промышленный дизайнер
$5.9K
Маркетинг
$52.6K
Инженер-механик
$24.9K
Продуктовый дизайнер
$83K
Рекрутер
$90.2K
Архитектор решений
$69K
Технический писатель
$4.8K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Volvo Car — Бизнес-операции at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $201,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Volvo Car составляет $65,187.

