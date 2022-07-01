Каталог компаний
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Зарплаты

Зарплата Voloridge Investment Management варьируется от $78,499 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $489,600 для Менеджер по работе с данными в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Voloridge Investment Management. Последнее обновление: 10/17/2025

Инженер-программист
Median $200K
Аналитик данных
$78.5K
Менеджер по работе с данными
$490K

Специалист по данным
$248K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Voloridge Investment Management — Менеджер по работе с данными at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $489,600. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Voloridge Investment Management составляет $224,176.

