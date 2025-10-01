Каталог компаний
Компенсация Инженер-программист in Sofia City Province в VMware составляет от BGN 45K за year для P1 до BGN 224K за year для Staff Engineer 2. Медианный yearный компенсационный пакет in Sofia City Province составляет BGN 115K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах VMware. Последнее обновление: 10/1/2025

Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
MTS 1
P1(Начальный уровень)
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
P2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
P3
BGN 101K
BGN 79.2K
BGN 15.8K
BGN 5.5K
Senior MTS
P4
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В VMware RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (12.50% раз в полгода)



Включенные должности

Предложить новую должность

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Сетевой инженер

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер производственных систем

Инженер надёжности сайта

Системный инженер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в VMware in Sofia City Province составляет BGN 224,075 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в VMware для позиции Инженер-программист in Sofia City Province составляет BGN 108,363.

Другие ресурсы