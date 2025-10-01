Каталог компаний
VMware
VMware Инженер-программист Зарплаты в Pune Metropolitan Region

Компенсация Инженер-программист in Pune Metropolitan Region в VMware составляет от ₹2.25M за year для P1 до ₹8.4M за year для Staff Engineer 1. Медианный yearный компенсационный пакет in Pune Metropolitan Region составляет ₹4.82M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах VMware. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
MTS 1
P1(Начальный уровень)
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
P2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
P3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
P4
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
₹13.95M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на ₹2.62M+ (иногда ₹26.16M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В VMware RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (12.50% раз в полгода)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте.

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Сетевой инженер

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер производственных систем

Инженер надёжности сайта

Системный инженер

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at VMware in Pune Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹9,784,503. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Инженер-программист role in Pune Metropolitan Region is ₹4,887,670.

