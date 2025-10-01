Компенсация Инженер-программист in Pune Metropolitan Region в VMware составляет от ₹2.25M за year для P1 до ₹8.4M за year для Staff Engineer 1. Медианный yearный компенсационный пакет in Pune Metropolitan Region составляет ₹4.82M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах VMware. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В VMware RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% раз в полгода)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (12.50% раз в полгода)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (12.50% раз в полгода)
