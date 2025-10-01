Компенсация Инженер-программист in New York City Area в VMware составляет от $133K за year для P1 до $295K за year для Staff Engineer 1. Медианный yearный компенсационный пакет in New York City Area составляет $184K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах VMware. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
MTS 1
$133K
$110K
$6.7K
$16.7K
MTS 2
$155K
$129K
$12.2K
$13.7K
MTS 3
$182K
$154K
$13.8K
$13.8K
Senior MTS
$205K
$180K
$18.9K
$6.6K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В VMware RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% раз в полгода)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (12.50% раз в полгода)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (12.50% раз в полгода)
