  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • India

VMware Инженер-программист Зарплаты в India

Компенсация Инженер-программист in India в VMware составляет от ₹2.38M за year для P1 до ₹8.43M за year для Senior Staff Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹5.14M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах VMware. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
MTS 1
P1(Начальный уровень)
₹2.38M
₹1.63M
₹673K
₹75.4K
MTS 2
P2
₹3.18M
₹2.38M
₹664K
₹139K
MTS 3
P3
₹5.12M
₹3.53M
₹1.32M
₹270K
Senior MTS
P4
₹6.82M
₹4.75M
₹1.45M
₹611K
₹13.95M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В VMware RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (12.50% раз в полгода)



Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Сетевой инженер

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер производственных систем

Инженер надёжности сайта

Системный инженер

