Компенсация Инженер-программист in Atlanta Area в VMware составляет от $124K за year для P1 до $312K за year для Staff Engineer 2. Медианный yearный компенсационный пакет in Atlanta Area составляет $209K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах VMware. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
MTS 1
$124K
$99.4K
$11.7K
$12.5K
MTS 2
$132K
$114K
$7K
$11.2K
MTS 3
$160K
$129K
$17.7K
$13.4K
Senior MTS
$188K
$150K
$21.3K
$16.5K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В VMware RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% раз в полгода)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (12.50% раз в полгода)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (12.50% раз в полгода)
Включенные должностиПредложить новую должность