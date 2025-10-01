Компенсация Продуктовый менеджер in New York City Area в VMware составляет от $200K за year для P3 до $488K за year для P6. Медианный yearный компенсационный пакет in New York City Area составляет $311K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах VMware. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P3
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В VMware RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% раз в полгода)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (12.50% раз в полгода)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (12.50% раз в полгода)