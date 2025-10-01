Каталог компаний
VMware
  Зарплаты
  Продуктовый менеджер

  Все зарплаты Продуктовый менеджер

  New York City Area

VMware Продуктовый менеджер Зарплаты в New York City Area

Компенсация Продуктовый менеджер in New York City Area в VMware составляет от $200K за year для P3 до $488K за year для P6. Медианный yearный компенсационный пакет in New York City Area составляет $311K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах VMware. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P3
Product Manager
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
Sr. Product Manager
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
Product Line Manager
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В VMware RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (12.50% раз в полгода)



Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Продуктовый менеджер at VMware in New York City Area sits at a yearly total compensation of $487,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Продуктовый менеджер role in New York City Area is $230,000.

