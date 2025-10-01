Каталог компаний
VMware
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продуктовый менеджер

  • Все зарплаты Продуктовый менеджер

  • Greater Bengaluru

VMware Продуктовый менеджер Зарплаты в Greater Bengaluru

Компенсация Продуктовый менеджер in Greater Bengaluru в VMware составляет от ₹3.61M за year для P3 до ₹13.27M за year для P6. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Bengaluru составляет ₹6.29M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах VMware. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P3
Product Manager
₹3.61M
₹3.12M
₹283K
₹208K
P4
Sr. Product Manager
₹7.14M
₹5.15M
₹1.58M
₹413K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
Посмотреть 2 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

₹13.95M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на ₹2.62M+ (иногда ₹26.16M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В VMware RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (12.50% раз в полгода)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продуктовый менеджер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Продуктовый менеджер at VMware in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹15,105,558. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Продуктовый менеджер role in Greater Bengaluru is ₹5,543,600.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в VMware не найдены

Похожие компании

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • Все компании ➜

Другие ресурсы