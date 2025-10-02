Каталог компаний
VividCloud
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Portland-Auburn Area

VividCloud Инженер-программист Зарплаты в Portland-Auburn Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Portland-Auburn Area в VividCloud составляет $150K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах VividCloud. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
VividCloud
Software Engineer
Brunswick, ME
Общая сумма в год
$150K
Уровень
Principal Engineer
Оклад
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
5-10 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в VividCloud?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at VividCloud in Portland-Auburn Area sits at a yearly total compensation of $165,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VividCloud for the Инженер-программист role in Portland-Auburn Area is $150,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в VividCloud не найдены

Похожие компании

  • Spotify
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Все компании ➜

Другие ресурсы