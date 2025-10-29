Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Бизнес-аналитик in United States в Vitech составляет $72K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Vitech. Последнее обновление: 10/29/2025

Медианный пакет
company icon
Vitech
Solutions Analyst
Orlando, FL
Общая сумма в год
$72K
Уровень
L2
Оклад
$72K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в Vitech in United States составляет $169,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Vitech для позиции Бизнес-аналитик in United States составляет $72,000.

