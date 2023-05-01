Visual Data Media Services Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Visual Data Media Services варьируется от $32,249 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $110,550 для Аналитик данных в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Visual Data Media Services. Последнее обновление: 9/16/2025

$160K

Аналитик данных
$111K
Маркетинговые операции
$45.7K
Продажи
$79.6K

Инженер-программист
$32.2K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Visual Data Media Services — Аналитик данных at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $110,550. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Visual Data Media Services составляет $62,653.

