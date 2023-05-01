Vistex Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Vistex варьируется от $81,332 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $157,182 для Проектный менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Vistex. Последнее обновление: 11/19/2025

Проектный менеджер
$157K
Программный инженер
$81.3K
Самая высокооплачиваемая позиция в Vistex — Проектный менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $157,182. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Vistex составляет $119,257.

