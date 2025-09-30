Каталог компаний
Visma
Visma Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Norway в Visma составляет NOK 700K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Visma. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Visma
Web Developer
Oslo, OS, Norway
Общая сумма в год
NOK 700K
Уровень
L2
Оклад
NOK 700K
Stock (/yr)
NOK 0
Бонус
NOK 0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в Visma?

NOK 1.64M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Visma in Norway составляет NOK 1,440,968 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Visma для позиции Инженер-программист in Norway составляет NOK 699,677.

Другие ресурсы