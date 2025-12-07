Каталог компаний
Vise
Vise Рекрутер Зарплаты

Средняя общая компенсация Рекрутер in United States в Vise составляет от $113K до $155K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Vise. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$123K - $146K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$113K$123K$146K$155K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Vise?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в Vise in United States составляет $155,250 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Vise для позиции Рекрутер in United States составляет $113,400.

