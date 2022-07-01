Virta Health Зарплаты

Медианная зарплата Virta Health составляет $215,000 для Инженер-программист . Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Virta Health. Последнее обновление: 9/2/2025
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Virta Health Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
