Virginia Tech
Virginia Tech Зарплаты

Зарплата Virginia Tech варьируется от $33,150 общей компенсации в год для Биомедицинский инженер в нижнем диапазоне до $91,540 для Инженер по материалам в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Virginia Tech. Последнее обновление: 9/2/2025

$160K

Инженер-программист
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Специалист по данным
Median $68.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Инженер-аппаратчик
Median $42K
Биомедицинский инженер
$33.2K
Инженер-химик
$51K

Инженер-исследователь

ИТ-специалист
$78K
Инженер по материалам
$91.5K
Архитектор решений
$75.4K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Virginia Tech — Инженер по материалам at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $91,540. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Virginia Tech составляет $68,640.

