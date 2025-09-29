Каталог компаний
Virgin Orbit
  • Зарплаты
  • Инженер-механик

  • Все зарплаты Инженер-механик

Virgin Orbit Инженер-механик Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-механик in United States в Virgin Orbit составляет $117K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Virgin Orbit. Последнее обновление: 9/29/2025

Медианный пакет
company icon
Virgin Orbit
Test Engineer
Long Beach, CA
Общая сумма в год
$117K
Уровень
-
Оклад
$100K
Stock (/yr)
$7K
Бонус
$10K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Virgin Orbit?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в Virgin Orbit in United States составляет $150,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Virgin Orbit для позиции Инженер-механик in United States составляет $100,000.

Другие ресурсы