Средняя общая компенсация Управление персоналом in Lithuania в Vinted составляет от €41.7K до €59.3K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Vinted. Последнее обновление: 9/22/2025

Средняя общая компенсация

€47.4K - €56.2K
Lithuania
Типичный диапазон
Возможный диапазон
€41.7K€47.4K€56.2K€59.3K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Vinted Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в Vinted in Lithuania составляет €59,260 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Vinted для позиции Управление персоналом in Lithuania составляет €41,740.

