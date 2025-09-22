Каталог компаний
Vinted
Vinted Специалист по данным Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Vinted. Последнее обновление: 9/22/2025

Средняя общая компенсация

€72.1K - €87.1K
Germany
Типичный диапазон
Возможный диапазон
€67.3K€72.1K€87.1K€91.9K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

€141K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Vinted Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Специалист по данным в Vinted in Germany составляет €91,863 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Vinted для позиции Специалист по данным in Germany составляет €67,313.

