Vinted
Средняя общая компенсация Развитие бизнеса in Lithuania в Vinted составляет от €52.8K до €76.7K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Vinted. Последнее обновление: 9/22/2025

Средняя общая компенсация

€59.9K - €69.6K
Lithuania
Типичный диапазон
Возможный диапазон
€52.8K€59.9K€69.6K€76.7K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Vinted Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Развитие бизнеса в Vinted in Lithuania составляет €76,675 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Vinted для позиции Развитие бизнеса in Lithuania составляет €52,835.

