VillageMD Зарплаты

Зарплата VillageMD варьируется от $77,385 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $179,100 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников VillageMD. Последнее обновление: 10/9/2025

$160K

Инженер-программист
Median $150K
Бизнес-аналитик
$106K
Управление персоналом
$77.4K

Маркетинговые операции
$94.5K
Менеджер по разработке ПО
$179K
Технический менеджер программ
$168K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в VillageMD — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $179,100. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в VillageMD составляет $127,763.

