Vicarious Surgical Зарплаты

Зарплата Vicarious Surgical варьируется от $91,017 общей компенсации в год для Инженер-механик в нижнем диапазоне до $147,735 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Vicarious Surgical. Последнее обновление: 9/6/2025

$160K

Инженер-аппаратчик
$130K
Инженер-механик
$91K
Продуктовый менеджер
$126K

Инженер-программист
$148K
Часто задаваемые вопросы

Den högst betalda rollen som rapporterats på Vicarious Surgical är Инженер-программист at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $147,735. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Vicarious Surgical är $127,635.

