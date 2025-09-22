Средняя общая компенсация UX-исследователь in United States в Verkada составляет от $170K до $242K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Verkada. Последнее обновление: 9/22/2025
Средняя общая компенсация
10%
ГОД 1
20%
ГОД 2
30%
ГОД 3
40%
ГОД 4
В Verkada Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
10% переходит в собственность в 1st-ГОД (10.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (1.67% ежемесячно)
30% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.50% ежемесячно)
40% переходит в собственность в 4th-ГОД (3.33% ежемесячно)
15%
ГОД 1
25%
ГОД 2
30%
ГОД 3
30%
ГОД 4
В Verkada Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
15% переходит в собственность в 1st-ГОД (15.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
30% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.50% ежемесячно)
30% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.50% ежемесячно)