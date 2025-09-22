Компенсация Инженер-программист in United States в Verkada составляет от $195K за year для L2 до $452K за year для L6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $235K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Verkada. Последнее обновление: 9/22/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L2
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
10%
ГОД 1
20%
ГОД 2
30%
ГОД 3
40%
ГОД 4
В Verkada Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
10% переходит в собственность в 1st-ГОД (10.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (1.67% ежемесячно)
30% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.50% ежемесячно)
40% переходит в собственность в 4th-ГОД (3.33% ежемесячно)
15%
ГОД 1
25%
ГОД 2
30%
ГОД 3
30%
ГОД 4
В Verkada Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
15% переходит в собственность в 1st-ГОД (15.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
30% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.50% ежемесячно)
30% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.50% ежемесячно)
Включенные должностиПредложить новую должность