В Verkada Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

10 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 10.00 % ежегодно )

20 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 1.67 % ежемесячно )

30 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 2.50 % ежемесячно )