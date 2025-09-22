Каталог компаний
Verkada
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Рекрутер

  • Все зарплаты Рекрутер

Verkada Рекрутер Зарплаты

Компенсация Рекрутер in United States в Verkada составляет от $135K за year для L2 до $170K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $150K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Verkada. Последнее обновление: 9/22/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L2
$135K
$133K
$2.5K
$0
L3
$119K
$119K
$0
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$170K
$163K
$7.5K
$0
Посмотреть 2 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

10%

ГОД 1

20%

ГОД 2

30%

ГОД 3

40%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Verkada Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 10% переходит в собственность в 1st-ГОД (10.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (1.67% ежемесячно)

  • 30% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.50% ежемесячно)

  • 40% переходит в собственность в 4th-ГОД (3.33% ежемесячно)

15%

ГОД 1

25%

ГОД 2

30%

ГОД 3

30%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Verkada Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 15% переходит в собственность в 1st-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 30% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.50% ежемесячно)

  • 30% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.50% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Рекрутер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в Verkada in United States составляет $178,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Verkada для позиции Рекрутер in United States составляет $120,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Verkada не найдены

Похожие компании

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Все компании ➜

Другие ресурсы