Компенсация Продуктовый дизайнер in United States в Verkada составляет $209K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $225K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Verkada. Последнее обновление: 9/22/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$209K
$174K
$35.3K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
10%
ГОД 1
20%
ГОД 2
30%
ГОД 3
40%
ГОД 4
В Verkada Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
10% переходит в собственность в 1st-ГОД (10.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (1.67% ежемесячно)
30% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.50% ежемесячно)
40% переходит в собственность в 4th-ГОД (3.33% ежемесячно)
15%
ГОД 1
25%
ГОД 2
30%
ГОД 3
30%
ГОД 4
В Verkada Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
15% переходит в собственность в 1st-ГОД (15.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
30% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.50% ежемесячно)
30% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.50% ежемесячно)