Каталог компаний
Verkada
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-механик

  • Все зарплаты Инженер-механик

Verkada Инженер-механик Зарплаты

Средняя общая компенсация Инженер-механик in United States в Verkada составляет от $123K до $176K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Verkada. Последнее обновление: 9/22/2025

Средняя общая компенсация

$141K - $165K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$123K$141K$165K$176K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 2 еще Инженер-механик заявок в Verkada чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.


График вестинга

10%

ГОД 1

20%

ГОД 2

30%

ГОД 3

40%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Verkada Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 10% переходит в собственность в 1st-ГОД (10.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (1.67% ежемесячно)

  • 30% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.50% ежемесячно)

  • 40% переходит в собственность в 4th-ГОД (3.33% ежемесячно)

15%

ГОД 1

25%

ГОД 2

30%

ГОД 3

30%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Verkada Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 15% переходит в собственность в 1st-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 30% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.50% ежемесячно)

  • 30% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.50% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-механик предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-механик at Verkada in United States sits at a yearly total compensation of $175,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Verkada for the Инженер-механик role in United States is $123,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Verkada не найдены

Похожие компании

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Все компании ➜

Другие ресурсы