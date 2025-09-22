Каталог компаний
Verkada
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • ИТ-специалист

  • Все зарплаты ИТ-специалист

Verkada ИТ-специалист Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Verkada. Последнее обновление: 9/22/2025

Средняя общая компенсация

£44.9K - £51.1K
United Kingdom
Типичный диапазон
Возможный диапазон
£39.6K£44.9K£51.1K£56.3K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 1 еще ИТ-специалист заявок в Verkada чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

£121K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на £22.7K+ (иногда £227K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.


График вестинга

10%

ГОД 1

20%

ГОД 2

30%

ГОД 3

40%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Verkada Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 10% переходит в собственность в 1st-ГОД (10.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (1.67% ежемесячно)

  • 30% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.50% ежемесячно)

  • 40% переходит в собственность в 4th-ГОД (3.33% ежемесячно)

15%

ГОД 1

25%

ГОД 2

30%

ГОД 3

30%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Verkada Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 15% переходит в собственность в 1st-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 30% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.50% ежемесячно)

  • 30% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.50% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные ИТ-специалист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для ИТ-специалист в Verkada составляет £56,336 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Verkada для позиции ИТ-специалист составляет £39,626.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Verkada не найдены

Похожие компании

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Все компании ➜

Другие ресурсы