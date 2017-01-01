Каталог компаний
Verka Milk Dairy
Работаете здесь? Подтвердить компанию
Лучшие инсайты
  • Поделитесь уникальной информацией о Verka Milk Dairy, которая может быть полезна другим (например, советы по собеседованиям, выбор команд, особенности культуры и т.д.).
    • О компании

    Verka is a reputable dairy cooperative in Punjab, established in 1973, known for providing high-quality milk and dairy products. The company emphasizes nutrition and craftsmanship in its offerings.

    http://www.verka.coop
    Веб-сайт
    1973
    Год основания
    1,500
    Количество сотрудников
    $250M-$500M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

    Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

    Подписаться на проверенные предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

    Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

    Рекомендуемые вакансии

      Рекомендуемые вакансии в Verka Milk Dairy не найдены

    Похожие компании

    • Square
    • Amazon
    • Netflix
    • Coinbase
    • Flipkart
    • Все компании ➜

    Другие ресурсы