Медианный пакет Verizon Software Engineering Manager Bengaluru, KA, India Общая сумма в год ₹5.79M Уровень SMTS Оклад ₹4.28M Stock (/yr) ₹638K Бонус ₹867K Лет в компании 5 Лет Лет опыта 10 Лет

Последние данные о зарплатах

График вестинга Основной Альтернативный 1 33 % ГОД 1 33 % ГОД 2 34 % ГОД 3 Тип акций RSU В Verizon RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга: 33 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 33.00 % ежегодно )

33 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 33.00 % ежегодно )

34 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 34.00 % ежегодно ) 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Verizon RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

Какой график вестинга в Verizon ?

