Компенсация Программный инженер in India в Verizon составляет от ₹885K за year для MTS 1 до ₹5.29M за year для PMTS. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹1.65M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Verizon. Последнее обновление: 11/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
MTS 1
(Начальный уровень)
₹885K
₹812K
₹43.4K
₹29.9K
MTS 2
₹1.67M
₹1.44M
₹120K
₹109K
MTS 3
₹2.71M
₹2.25M
₹315K
₹141K
MTS 4
₹3.32M
₹2.82M
₹341K
₹161K
Посмотреть 4 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

34%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Verizon RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 34% переходит в собственность в 3rd-ГОД (34.00% ежегодно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Verizon RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Включенные должности

Предложить новую должность

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Сетевой инженер

Инженер данных

Продакшн-инженер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Verizon in India составляет ₹5,292,042 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Verizon для позиции Программный инженер in India составляет ₹1,683,056.

Другие ресурсы