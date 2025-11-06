Компенсация Программный инженер in Greater Hyderabad Area в Verizon составляет от ₹1.02M за year для MTS 1 до ₹4.89M за year для PMTS. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Hyderabad Area составляет ₹1.46M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Verizon. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
MTS 1
₹1.02M
₹933K
₹56.5K
₹28.3K
MTS 2
₹1.39M
₹1.22M
₹96.2K
₹68.5K
MTS 3
₹2.62M
₹2.31M
₹227K
₹76.8K
MTS 4
₹3.51M
₹3.08M
₹300K
₹130K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
34%
ГОД 3
В Verizon RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)
34% переходит в собственность в 3rd-ГОД (34.00% ежегодно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Verizon RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
