Verizon
Verizon Бизнес-аналитик Зарплаты в New York City Area

Медианный компенсационный пакет Бизнес-аналитик in New York City Area в Verizon составляет $91.2K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Verizon. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Verizon
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Общая сумма в год
$91.2K
Уровень
L8
Оклад
$82.6K
Stock (/yr)
$8.6K
Бонус
$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в Verizon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

34%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Verizon RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 34% переходит в собственность в 3rd-ГОД (34.00% ежегодно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Verizon RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в Verizon in New York City Area составляет $131,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Verizon для позиции Бизнес-аналитик in New York City Area составляет $84,600.

