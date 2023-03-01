Каталог компаний
Veriff
Veriff Зарплаты

Зарплата Veriff варьируется от $24,788 общей компенсации в год для Менеджер проектов в нижнем диапазоне до $115,575 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Veriff. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Инженер-программист
Median $70.8K
Менеджер по работе с данными
$94.8K
Специалист по данным
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Управление персоналом
$94.3K
Продуктовый менеджер
$114K
Менеджер проектов
$24.8K
Продажи
$116K
Менеджер по разработке ПО
$80.3K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Veriff — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $115,575. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Veriff составляет $94,528.

