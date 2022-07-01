Каталог компаний
VergeSense
VergeSense Зарплаты

Зарплата VergeSense варьируется от $113,706 общей компенсации в год для Менеджер проектов в нижнем диапазоне до $276,375 для Инженер-аппаратчик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников VergeSense. Последнее обновление: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
+$35K
Verily logo
+$22K
Инженер-аппаратчик
$276K
Продуктовый дизайнер
$184K
Продуктовый менеджер
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

60 25
60 25
Менеджер проектов
$114K
Инженер-программист
$167K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в VergeSense — Инженер-аппаратчик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $276,375. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в VergeSense составляет $184,075.

