Verbit
Verbit Зарплаты

Зарплата Verbit варьируется от $32,238 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $162,670 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Verbit. Последнее обновление: 10/16/2025

Продуктовый менеджер
$130K
Рекрутер
$32.2K
Инженер-программист
$163K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Менеджер по разработке ПО
$109K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Verbit — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $162,670. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Verbit составляет $119,343.

