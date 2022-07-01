Каталог компаний
Verana Health
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Verana Health Зарплаты

Зарплата Verana Health варьируется от $161,000 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $192,500 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Verana Health. Последнее обновление: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Инженер-программист
Median $193K
Специалист по данным
Median $161K
Продуктовый менеджер
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Verana Health — Инженер-программист с годовой общей компенсацией $192,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Verana Health составляет $176,880.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Verana Health не найдены

Похожие компании

  • LinkedIn
  • Amazon
  • Tesla
  • Uber
  • Pinterest
  • Все компании ➜

Другие ресурсы