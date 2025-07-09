Каталог компаний
Vast Space Зарплаты

Зарплата Vast Space варьируется от $153,000 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $184,116 для Инженер-аппаратчик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Vast Space. Последнее обновление: 9/14/2025

$160K

Инженер-аппаратчик
$184K
Рекрутер
$153K
Инженер-программист
$167K

Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Vast Space is Инженер-аппаратчик at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $184,116. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vast Space is $166,600.

