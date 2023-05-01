VAST Data Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата VAST Data варьируется от $124,443 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $741,411 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников VAST Data. Последнее обновление: 9/14/2025

$160K

Инженер-программист
Median $124K
Обслуживание клиентов
$150K
Менеджер по разработке ПО
$741K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В VAST Data Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в VAST Data — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $741,411. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в VAST Data составляет $149,763.

